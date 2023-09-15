Стрельба с патрульными в Днепре: участнице инцидента избрали меру пресечения

Женщине, которая была участницей инцидента во время стрельбы с патрульными в Днепре, сегодня избрали меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

В Бабушкинском райсуде Днепра состоялось судебное заседание, на котором избирали меру пресечения, участнице инцидента с патрульными 29 августа, во время которого застрелили мужчину. Она находилась в машине.

Отмечается, что прокурор просил о домашнем ночном аресте (с 20:00 до 8:00) для подозреваемой. Женщина же попросила отпустить ее под личное обязательство.

"Никуда убегать от правосудия я не думала и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю", - сказала она.

Женщина также рассказала, что патрульный не предоставил ей своего удостоверения. И отметила, что убегать после того, как остановили машину, она не собиралась.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил просьбу прокурора и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 7:00 на 60 суток.

Стрельба в Днепре

29 августа в Днепре произошла стрельба с участием полицейского. Из-за инцидента погиб мужчина. Предварительно установлено, что патрульные полицейские пыталась остановить элитное авто после того, как зафиксировали нарушение ПДД. После остановки один из пассажиров вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Конфликт перерос в драку, во время которой полицейский выстрелил в спину мужчину из табельного оружия. Последний скончался на месте. Позже появилось видео с нагрудной камеры полицейского.

На видео видно, что женщина напала на патрульную и держала ее со спины, пока пассажир автомобиля избивал другого полицейского. Недавно правоохранители сообщили о подозрении участницы смертельной стрельбы с патрульными полицейскими в Днепре.

Патрульного задержали после инцидента и отправили под круглосуточный домашний арест.