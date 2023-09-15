Стрілянина з патрульними в Дніпрі: учасниці інциденту обрали запобіжний захід

Жінці, яка була учасницею інциденту під час стрілянини з патрульними у Дніпрі, сьогодні обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

У Бабушкінському райсуді Дніпра відбулося судове засідання, на якому обирали запобіжний захід, учасниці інциденту з патрульними 29 серпня, під час якого застрелили чоловіка. Вона перебувала в автівці.

Зазначається, що прокурор просив про домашній нічний арешт (з 20:00 до 8:00) для підозрюваної. Жінка ж попросила відпустити її під особисте зобов`язання.

"Нікуди втікати від правосуддя я не думала і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю", - сказала вона.

Жінка також розповіла, що патрульний не надав їй свого посвідчення. І зазначила, що тікати після того, як зупинили автівку, вона не збиралася.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив прохання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб.

Стрілянина у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі поліцейського. Через інцидент загинув чоловік. Попередньо встановлено, що патрульні поліцейські намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксували порушення ПДР. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт переріс в бійку, під час якої поліцейський вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці. Пізніше з'явилось відео з нагрудної камери поліцейського.

На відео видно, що жінка напала на патрульну і тримала її зі спини, поки пасажир автомобіля бив іншого поліцейського. Нещодавно правоохоронці повідомили про підозру учасниці смертельної стрілянини з патрульними поліцейськими у Дніпрі.

Патрульного затримали після інциденту та відправили під цілодобовий домашній арешт.