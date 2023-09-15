ua en ru
Пт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стрілянина з патрульними в Дніпрі: учасниці інциденту обрали запобіжний захід

Дніпро, П'ятниця 15 вересня 2023 15:21
UA EN RU
Стрілянина з патрульними в Дніпрі: учасниці інциденту обрали запобіжний захід Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Жінці, яка була учасницею інциденту під час стрілянини з патрульними у Дніпрі, сьогодні обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Бабушкінському райсуді Дніпра відбулося судове засідання, на якому обирали запобіжний захід, учасниці інциденту з патрульними 29 серпня, під час якого застрелили чоловіка. Вона перебувала в автівці.

Зазначається, що прокурор просив про домашній нічний арешт (з 20:00 до 8:00) для підозрюваної. Жінка ж попросила відпустити її під особисте зобов`язання.

"Нікуди втікати від правосуддя я не думала і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю", - сказала вона.

Жінка також розповіла, що патрульний не надав їй свого посвідчення. І зазначила, що тікати після того, як зупинили автівку, вона не збиралася.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив прохання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб.

Стрілянина у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі поліцейського. Через інцидент загинув чоловік. Попередньо встановлено, що патрульні поліцейські намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксували порушення ПДР. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт переріс в бійку, під час якої поліцейський вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці. Пізніше з'явилось відео з нагрудної камери поліцейського.

На відео видно, що жінка напала на патрульну і тримала її зі спини, поки пасажир автомобіля бив іншого поліцейського. Нещодавно правоохоронці повідомили про підозру учасниці смертельної стрілянини з патрульними поліцейськими у Дніпрі.

Патрульного затримали після інциденту та відправили під цілодобовий домашній арешт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Суд полиция
NEWS
Міністр оборони Німеччини відповів, коли ухвалять рішення щодо постачання Україні Taurus
Міністр оборони Німеччини відповів, коли ухвалять рішення щодо постачання Україні Taurus
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна