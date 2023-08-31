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Стрельба в Днепре. Патрульному избрали меру пресечения

Четверг 31 августа 2023 20:45
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Стрельба в Днепре. Патрульному избрали меру пресечения Иллюстративное фото: полиция (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

В Днепре выбирали меру пресечения полицейскому, которая была участником стрельбы 29 августа. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Заседание суда прошло в четверг, 31 августа. Во время начала рассмотрения дела прокуратура требовала меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Однако суд не удовлетворил их просьбу – патрульного отправили под круглосуточный домашний арест без ношения ограничительного браслета.

Самого осужденного не было в зале суда из-за состояния здоровья, он подключался по видеосвязи.

Следует заметить, что под зданием суда находилось много людей, которые поддерживали правоохранителя.

Позже в полиции сообщили, что патрульный Егор Звонков будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 30 октября 2023 года.

"Это дело принципиально для нас всех. На заседании были патрульные, руководство управления патрульной полиции в Днепропетровской области, общественность и СМИ. Полицейские всей Украины поддерживают коллег", - сказано в сообщении.

Стрельба в Днепре

29 августа в Днепре произошла стрельба с участием патрульного, в результате чего погиб мужчина.

Предварительно полиция пыталась остановить элитное авто после того, как зафиксировала нарушение правил дорожного движения. После остановки один из пассажиров вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Конфликт перерос в драку во время которой патрульный выстрелил в спину мужчины из табельного оружия. Последний скончался на месте. Патрульного задержали после инцидента.

Позже появилось видео с нагрудной камеры полицейского.

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