В Иерусалиме открыли стрельбу на автобусной остановке: есть жертвы, много раненых

Фото: нападение на автобусную остановку в Иерусалиме (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Утренняя стрельба в Иерусалиме унесла жизни пяти человек, еще 15 получили ранения. Нападавших ликвидировали на месте происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сегодня утром, 8 сентября, в столице Израиля двое неизвестных открыли стрельбу на автобусной остановке. По меньшей мере пять человек погибли.

Среди погибших - мужчина около 50 лет и трое мужчин в возрасте 30 лет. Пять человек с серьезными огнестрельными ранениями были госпитализированы. Сообщали всего о 15 раненых.

Двое нападавших приехали на автомобиле к перекрестку Рамот в Иерусалиме и открыли огонь в направлении остановки автобусов.

На месте инцидента сотрудник службы безопасности и гражданское лицо открыли ответный огонь, нейтрализовав нападавших.

Сейчас полицейские подразделения обеспечивают безопасность на месте. Подразделения по разминированию контролируют безопасность территории, а криминалистические команды собирают улики.

 

Фото: в результате стрельбы в Иерусалиме пятеро погибших (Getty Images)

 

Напомним, в конце августа в США произошла стрельба в церкви при католической школе города Миннеаполис, штат Миннесота. В результате стрельбы погибли двое детей, 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

Также в июле в американском городе Траверс-Сити, штат Мичиган, мужчина напал на людей с ножом в супермаркете Walmart. По меньшей мере 11 человек получили ранения.

Ранее в баптистской церкви Richmond Road в городе Лексингтон (штат Кентукки, США) произошла стрельба. В результате инцидента были погибшие и раненые.

