В Иерусалиме открыли стрельбу на автобусной остановке: есть жертвы, много раненых

Утренняя стрельба в Иерусалиме унесла жизни пяти человек, еще 15 получили ранения. Нападавших ликвидировали на месте происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сегодня утром, 8 сентября, в столице Израиля двое неизвестных открыли стрельбу на автобусной остановке. По меньшей мере пять человек погибли.
Среди погибших - мужчина около 50 лет и трое мужчин в возрасте 30 лет. Пять человек с серьезными огнестрельными ранениями были госпитализированы. Сообщали всего о 15 раненых.
Двое нападавших приехали на автомобиле к перекрестку Рамот в Иерусалиме и открыли огонь в направлении остановки автобусов.
На месте инцидента сотрудник службы безопасности и гражданское лицо открыли ответный огонь, нейтрализовав нападавших.
Сейчас полицейские подразделения обеспечивают безопасность на месте. Подразделения по разминированию контролируют безопасность территории, а криминалистические команды собирают улики.
Фото: в результате стрельбы в Иерусалиме пятеро погибших (Getty Images)
Напомним, в конце августа в США произошла стрельба в церкви при католической школе города Миннеаполис, штат Миннесота. В результате стрельбы погибли двое детей, 17 человек получили ранения различной степени тяжести.
Также в июле в американском городе Траверс-Сити, штат Мичиган, мужчина напал на людей с ножом в супермаркете Walmart. По меньшей мере 11 человек получили ранения.
Ранее в баптистской церкви Richmond Road в городе Лексингтон (штат Кентукки, США) произошла стрельба. В результате инцидента были погибшие и раненые.