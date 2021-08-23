Стріхарський: "Серце України" - новий туристичний "магніт" Черкаської області

Народний депутат Андрій Стріхарський заявив, що відкритий в День державного прапора , за участю президента Володимира Зеленського арт-об’єкт "Серце України" стане новим туристичним "магнітом" Черкаської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа на Facebook-сторінці.

"Дякую всім, хто долучився до створення цього без перебільшення історичного об’єкту в нашому регіоні", - написав Стріхарський.

За його словами, він пишається тим, що саме Черкащина має тепер ще один туристичний об’єкт, до якого "будуть їхати люди з різних куточків нашої країни".