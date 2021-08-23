Зеленський відкрив у Черкаській області арт-об’єкт "Серце України"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення офіційного сайту президента.

Урочистості відбулися у селі Мар’янівка Черкаської області, де було відкрито створений спеціально до 30-річчя Незалежності арт-комплекс "Географічний центр - серце України".

Поруч із арт-комплексом, за інформацією Черкаської ОДА, піднято на флагшток висотою 52 метри найбільший на Черкащині державний стяг розміром 9 на 13 м. На честь підняття прапора пролунали 10 гарматних залпів.

Флагшток на Черкащині та у інших регіонах України споруджено у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"У 30-ту річницю відновлення нашої незалежності ми піднімемо його саме тут - у географічному центрі України. Саме тут б’ється серце України. Це арт-об’єкт, навколо якого розташовано 25 сталевих крил, що уособлюють наші 24 області та наш Крим. Це дійсно символ того, що підніматися вгору та бути на висоті набагато легше разом", - сказав Володимир Зеленський.

Президент згадав усіх, чиїми стараннями прапор країни викликає гордість: вояків, що звільняли десятки міст та сіл на Донбасі, тих, хто допомагав боротись з коронавірусом в Італії, гасити пожежі у Туреччині та Греції, спортсменів, завдяки котрим він піднімається на Олімпіадах, та інших українців. Голова держави наголосив, що аби зміцнювати силу прапора та незалежності України, зовсім не обов’язково робити щось гучно й публічно, досить просто "бути українцем".

Одночасно державні прапори були підняті в усіх регіонах України, де в межах Національної програми "Велике будівництво" також були споруджені спеціальні флагштоки. Синьо-жовтими кольорами підсвітили низку будівель, зокрема фасади Верховної Ради, Національної опери, палацу "Україна", ЦУМу, ТРЦ "Гулівер" у Києві.

До 30-річчя незалежності України у кольори нашого національного прапора також "зафарбують" Ніагарський водоспад, що на кордоні Канади та США, і будівлю Ради Європи у Страсбурзі.