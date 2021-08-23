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В Україні сьогодні відзначають День державного прапора

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 08:30
В Україні сьогодні відзначають День державного прапора Фото: в Україні відзначають День державного прапора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні відзначають День державного прапора. Державний прапор - невід’ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій.

Що відомо про свято, в матеріалі РБК-Україна.

Державний прапор України затверджений Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього (вгорі) і жовтого (внизу) кольорів, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Перша історична згадка про поєднання синього та жовтого елементів в офіційній символіці датується 1256 роком - днем заснування Львова. Герб цього міста, зокрема, прикрасив золотий лев на синьому тлі.

Золотий і синій кольори з XIV ст. офіційно використовувалися в гербі Руського королівства. Також ці барви є і на гербах місцевої знаті, князів, шляхтичів.

Поєднання символічних для країни кольорів знаходимо і в добу козацтва, особливо починаючи з XVIII ст. Часто у запорожців були сині стяги, прикрашені золотистими орнаментами, образами православних святих або ж козаків.

Поєднання синього і жовтого кольорів остаточно оформилося як єдинонаціональне на початку XX ст.

Так, перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора відбулося 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання жовтого і блакитного як стяг Української Народної Республіки.

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