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Стрихарский: "Сердце Украины" - новый туристический "магнит" Черкасской области

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Черкассы, Понедельник 23 августа 2021 18:07
Стрихарский: "Сердце Украины" - новый туристический "магнит" Черкасской области Фото: Андрей Стрихарский на открытии арт-объекта "Сердце Украины" в Черкасской области (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Андрей Стрихарский заявил, что открытый в День государственного флага, с участием президента Владимира Зеленского арт-объект "Сердце Украины" станет новым туристическим "магнитом" Черкасской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа на Facebook-странице.

"Спасибо всем, кто принял участие в создании этого без преувеличения исторического объекта в нашем регионе", - написал Стрихарский.

По его словам, он гордится тем, что именно Черкасская область имеет теперь еще один туристический объект, к которому "будут ехать люди из разных уголков нашей страны".

Разом з Президентом - Володимиром Зеленським відкрили сьогодні в с. Мар’янівка, що на моєму окрузі - арт-об’єкт «Серце...

Posted by Андрій Стріхарський on Monday, August 23, 2021

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в праздновании Дня государственного флага в Черкасской области. Торжества прошли в селе Марьяновка Черкасской области, где был открыт созданный специально к 30-летию Независимости арт-комплекс "Географический центр - сердце Украины". Рядом с арт-комплексом поднят на флагшток высотой 52 метра крупнейший в Черкасской области государственный флаг размером 9 на 13 м. В честь поднятия флага прозвучали 10 пушечных залпов.

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День государственного флага
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