Стріхарський: галузь чекає на завершення реформи державного архітектурно-будівельного контролю

Про це політик заявив під час свого виступу на засіданні круглого столу щодо реформи ДАБК, яке організувала Асоціація міст України.



"Працюючи в складі Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, цілком очевидною є необхідність реформування відповідної галузі", - сказав Андрій Стріхарський.

Депутат нагадав учасникам круглого столу, що завершити реформу державного архітектурно-будівельного контролю планували до кінця 2020 року, але цей процес затягнувся через низку обставин, зокрема: невідповідність законодавчої бази, величезний супротив старої системи, а також кадрові проблеми та значну кількість відповідальних учасників процесу.

"Це в жодному разі не означає, що реформування буде якимось чином зупинено. Адже ми з колегами крок за кроком працюємо над повним завершенням цієї важливої реформи. Звісно ця робота потребує цілковитої співпраці Кабінету міністрів, Міністерства розвитку громад та територій з комітетом Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, громадськості", - додав Стріхарський.

На його переконання, потрібен узгоджений законодавчий акт, який об’єктивно врахує вимоги та побажання всіх суб’єктів, які залучені до процесу реформування.

"Це дозволить запровадити прозорий і єдиний для всіх учасників ринку механізм державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а також забезпечити повну імплементацію Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Дуже важливо, щоб в обов’язковому порядку було дотримано баланс інтересів надавачів та отримувачів послуг у сфері будівництва", - підкреслив Стріхарський.

На його думку, найбільш вдалою концепцією є перехід архітектурно-будівельного контролю, нагляду та реєстраційних функцій до трьох інституцій:

Державної інспекції архітектури та містобудування України, створеної в грудні минулого року;

Органів місцевого самоврядування;

Юридичних осіб, тобто професійних організацій, що отримають акредитацію Міністерства розвитку громад та територій.

"Будівельна галузь чекає на завершення реформи державного архітектурно-будівельного контролю. Вірю, що вже найближчим часом до Верховної ради буде подано остаточну версію законопроекту щодо його реформування", - додав Стріхарський.