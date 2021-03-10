Стріхарський: врегулювання питань приєднання до інженерних мереж покладе край корупції у будівництві

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Стріхарський спільно з іншими депутатами став співавтором проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж (№5183).

Про це депутат повідомив в коментарі РБК-Україна.

"Разом із колегами зареєстрували важливий для будівельної галузі законопроект відносно врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж. Адже сьогодні недосконале законодавство в питанні приєднання до інженерних мереж нових об’єктів будівництва значною мірою обмежує розвиток будівельної галузі", - сказав Андрій Стріхарський.

За словами політика, цим законопроектом пропонується:

встановити єдиний порядок приєднання до інженерних мереж та єдині підходи до визначення ціни за приєднання;

визначити порядок проведення інвентаризації існуючих інженерних мереж;

деталізувати вимоги до планувальної документації, що дозволить забезпечити відображення інформації про інженерні мережі в Державному земельному кадастрі, Національному геопорталі, Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, містобудівному кадастрі, ГІС підприємств та узгодження планів розвитку окремих галузей з просторовим плануванням шляхом розроблення галузевих схем;

скасувати "технічні умови" як вихідні дані для проектування з метою створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності.

На переконання Стріхарського, прийняття цього проекту створить умови для розвитку та належної експлуатації інженерних мереж.

Окрім цього документ має забезпечити впровадження прозорих правил взаємовідносин між територіальними громадами, замовниками будівництва та операторами зовнішніх інженерних мереж.

Співавтор законопроекту також зауважив, що замовник будівництва матиме змогу отримати повну інформацію щодо можливостей приєднання до інженерних мереж, а власники новозбудованих об’єктів - якісні житлово-комунальні послуги.

"Запровадження єдиних підходів до визначення плати за приєднання до інженерних мереж знищить зловживання та корупцію у сфері будівництва. Продовжимо роботу над цим законопроектом у профільному комітеті для подальшого розвитку будівельної галузі в Україні", - наголосив Стріхарський.