Бензин, дизель и газ: водителям показали актуальные цены на АЗС 6 августа
Украинские АЗС обновили розничные ценники на топливо по состоянию на четверг, 6 августа. Несмотря на относительную стабильность на рынке, разброс цен между разными сетями заправочных станций остается существенным.
Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз на АЗС - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Бензин А-95 (стандарт): диапазон цен колеблется от 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR).
- Дизель (стандарт): от 89,90 грн/л ("Укрнафта") до 95,90 грн/л (SOCAR).
- Газ: самый дешевый вариант предлагает "Укрнафта" (42,90 грн/л), тогда как на WOG цена составляет 44,50 грн/л.
Что происходит с ценами на АЗС
По сравнению с предыдущим днем, цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ остаются без изменений.
Обычный бензин А-95 по наименьшей цене среди названых сетей предлагают на АЗС "Укрнафта" - 79,90 грн/л, в то время как на SOCAR цена достигает 85,40 грн/л (разница 5,50 грн/л). На OKKO и WOG стандартный А-95 стоит 82,90 и 83,50 грн/л соответственно.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 августа (инфографика РБК-Украина)
На дизельное топливо минимальная цена зафиксирована на "Укрнафте" (89,90 грн/л), самая высокая - на SOCAR (95,90 грн/л). Разница составляет 6,00 грн/л.
Ценники автогаза колеблются от 42,90 грн/л ("Укрнафта") до 44,50 грн/л (WOG).
Детализация цен на АЗС 6 августа, четверг
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 96,90 грн
- ДТ Евро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 83,50 грн
- ДТ Mustang: 96,80 грн
- ДТ Евро-5: 93,80 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДТ NANO Extro: 98,90 грн
- ДТ NANO: 95,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн