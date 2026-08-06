Бензин, дизель и газ: водителям показали актуальные цены на АЗС 6 августа

Украинские АЗС обновили розничные ценники на топливо по состоянию на четверг, 6 августа. Несмотря на относительную стабильность на рынке, разброс цен между разными сетями заправочных станций остается существенным.

Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз на АЗС - в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Бензин А-95 (стандарт): диапазон цен колеблется от 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR).

А-95 (стандарт): диапазон цен колеблется от 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR). Дизель (стандарт): от 89,90 грн/л ("Укрнафта") до 95,90 грн/л (SOCAR).

(стандарт): от 89,90 грн/л ("Укрнафта") до 95,90 грн/л (SOCAR). Газ: самый дешевый вариант предлагает "Укрнафта" (42,90 грн/л), тогда как на WOG цена составляет 44,50 грн/л.

Что происходит с ценами на АЗС

По сравнению с предыдущим днем, цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ остаются без изменений.

Обычный бензин А-95 по наименьшей цене среди названых сетей предлагают на АЗС "Укрнафта" - 79,90 грн/л, в то время как на SOCAR цена достигает 85,40 грн/л (разница 5,50 грн/л). На OKKO и WOG стандартный А-95 стоит 82,90 и 83,50 грн/л соответственно.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 августа (инфографика РБК-Украина)

На дизельное топливо минимальная цена зафиксирована на "Укрнафте" (89,90 грн/л), самая высокая - на SOCAR (95,90 грн/л). Разница составляет 6,00 грн/л.

Ценники автогаза колеблются от 42,90 грн/л ("Укрнафта") до 44,50 грн/л (WOG).

Детализация цен на АЗС 6 августа, четверг

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 83,50 грн

ДТ Mustang: 96,80 грн

ДТ Евро-5: 93,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДТ NANO Extro: 98,90 грн

ДТ NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"