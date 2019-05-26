Ястремська встановила особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги в Страсбурзі

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла турнір серії International в Страсбурзі, що дозволило їй піднятися на рекордне для себе 32 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередній рейтинг, розміщений на сайті організації.

Варто зазначити, що 19-річна українка оновила свій попередній рекорд, який встановила після перемоги на турнірі в Хуахіні-2018.

У двадцятці кращих не відбулося змін. Японка Наомі Осака як і раніше займає першу позицію, однак може втратити звання першої ракетки світу за підсумками Roland Garros.

З українських тенісисток в сотню кращих входять також Еліна Світоліна (9 місце), Леся Цуренко (27) і Катерина Козлова (67).