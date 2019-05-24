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Осака може втратити першу сходинку рейтингу WTA за підсумками Roland Garros

Новини » Спорт    24.05.2019 - 13:21
Осака може втратити першу сходинку рейтингу WTA за підсумками Roland Garros
Фото: Наомі Осака (wtatennis.com)

Відразу чотири тенісистки можуть зайняти її місце

Японська тенісистка Наомі Осака може покинути перший рядок рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) після турніру Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції). Про це повідомляється на сайті організації.

Захопити лідерство можуть чотири тенісистки - чешки Кароліна Плішкова, Петра Квітова, голландка Кікі Бертенс і німкеня Анжеліка Кербер. Осака залишиться на вершині лише в разі виходу в фінал.

Матчі основної сітки почнуться 26 травня. На турнірі зіграють українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна вперше за два роки опустилася нижче 8 місця в рейтингу WTA. Чемпіонка турніру серії Premier5 в Римі 2017 і 2018 років не змогла захистити титул.

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