Українка Ястремська виграла третій титул WTA в кар'єрі

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Тенісистка стала переможницею турніру в Страсбурзі

Третя ракетка України Даяна Ястремська перемогла на ґрунтовому турнірі серії Жіночої тенісної асоціації (WTA) International в Страсбурзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Félicitations à @D_Yastremska, vainqueur des Internationaux de Strasbourg 2019 !



Michel Grasso / C'est qui Maurice ? #IS19 pic.twitter.com/KOOw2YEXHn — WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 25, 2019

Тенісистка в фінальному поєдинку обіграла француженку Каролін Гарсію з рахунком 6:4, 5:7, 7:6 (7:3). Матч тривав майже 3 години. Суперниці раніше між собою не зустрічалися.

Для 19-річної українки цей титул став третім у професійній кар'єрі і першим ґрунтовим. До цього Ястремська перемагала лише на твердому покритті: Хуахін-2019, Гонконг-2018.

Перемога в Страсбурзі дозволить Ястремський зайняти 32 місце в рейтингу WTA, що є новим особистим рекордом українки.