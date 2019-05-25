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Українка Ястремська виграла третій титул WTA в кар'єрі

Новини » Спорт    25.05.2019 - 21:37
Українка Ястремська виграла третій титул WTA в кар'єрі
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Тенісистка стала переможницею турніру в Страсбурзі

Третя ракетка України Даяна Ястремська перемогла на ґрунтовому турнірі серії Жіночої тенісної асоціації (WTA) International в Страсбурзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Тенісистка в фінальному поєдинку обіграла француженку Каролін Гарсію з рахунком 6:4, 5:7, 7:6 (7:3). Матч тривав майже 3 години. Суперниці раніше між собою не зустрічалися.

 

Для 19-річної українки цей титул став третім у професійній кар'єрі і першим ґрунтовим. До цього Ястремська перемагала лише на твердому покритті: Хуахін-2019, Гонконг-2018.

Перемога в Страсбурзі дозволить Ястремський зайняти 32 місце в рейтингу WTA, що є новим особистим рекордом українки.

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