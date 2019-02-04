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Вперше в топ-35 рейтингу WTA перебувають три українки

Новини » Спорт    04.02.2019 - 09:49
Вперше в топ-35 рейтингу WTA перебувають три українки
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Ястремська піднялася на 13 позицій і встановила особистий рекорд

В оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) в списку 35 кращих тенісисток виявилися три українки. Про це повідомляється на сайті організації.

Зберегли свої позиції в світовій класифікації Еліна Світоліна і Леся Цуренко 7 і 24 місці відповідно.

У топ-35 дебютувала Ястремська після перемоги на турнірі в Хуахіні і оновила свій особистий рекорд, який встановила минулого тижня (47 місце). Ястремська, яка тепер займає 34 рядок у рейтингу WTA, стала наймолодшою ​​з українок, які пробилися до числа 35 найсильніших.

Таким чином, вперше в історії національного тенісу відразу три дівчини потрапили в топ-35 рейтингу WTA.

На цьому тижні Даяна Ястремська дебютує в складі збірної України в Кубку Федерації, пройде в польському Зеленої Гурі з 6 по 9 лютого. На матчі також заявлені Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк і Надія Кіченок. Суперниками національної команди будуть Болгарія, Естонія та Швеція.

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