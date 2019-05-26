ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ястремська встановила особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги в Страсбурзі

Новини » Спорт    26.05.2019 - 12:03
Ястремська встановила особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги в Страсбурзі
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA_Strasbourg)

Українка показала свій кращий результат в кар'єрі

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла турнір серії International в Страсбурзі, що дозволило їй піднятися на рекордне для себе 32 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередній рейтинг, розміщений на сайті організації.

Варто зазначити, що 19-річна українка оновила свій попередній рекорд, який встановила після перемоги на турнірі в Хуахіні-2018.

У двадцятці кращих не відбулося змін. Японка Наомі Осака як і раніше займає першу позицію, однак може втратити звання першої ракетки світу за підсумками Roland Garros.

З українських тенісисток в сотню кращих входять також Еліна Світоліна (9 місце), Леся Цуренко (27) і Катерина Козлова (67).

Стаховський отримав місце в основі Roland Garros Світоліна вперше за два роки опустилася нижче 8 місця в рейтингу WTA
Новини України рейтингТенниссоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся