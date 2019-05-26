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Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA после победы в Страсбурге

Новости » Спорт    26.05.2019 - 12:03
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA после победы в Страсбурге
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA_Strasbourg)

Украинка показала свой лучший результат в карьере

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир серии International в Страсбурге, что позволило ей подняться на рекордное для себя 32 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предварительный рейтинг, размещенный на сайте организации.

Стоит отметить, что 19-летняя украинка обновила свой прежний рекорд, который установила после победы на турнире в Хуахине-2018.

В двадцатке лучших не произошло изменений. Японка Наоми Осака по-прежнему занимает первую позицию, однако может потерять звание первой ракетки мира по итогам Roland Garros.

Из украинских теннисисток в сотню лучших входят также Элина Свитолина (9 место), Леся Цуренко (27) и Катерина Козлова (67).

Стаховский получил место в основе Roland Garros Свитолина впервые за два года опустилась ниже 8 места в рейтинге WTA
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