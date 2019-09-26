Ястремська залишає турнір в Ухані після чвертьфіналу

Фото: Даяна Ястремська на US Open-2019 (wtatennis.com)

Українка не зуміла переграти другу поспіль суперницю з першої десятки

Друга ракетка України Даяна Ястремська програла сьомій ракетці світу Петра Квітовою з Чехії і завершила виступи на турнірі в китайському місті Ухань на стадії чвертьфіналу. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Матч тривав 1 годину і 12 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 4:6.

19-річна українка провела свій п'ятий поєдинок проти суперниць з топ-10 рейтингу. Напередодні Ястремська оформила дебютну перемогу у зустрічах з тенісистками з першої десятки рейтингу WTA, обігравши другу ракетку світу Кароліну Плішкову.

У півфіналі чеська тенісистка зіграє з переможницею пари між першою ракеткою України Еліною Світоліною та американкою Еліссон Ріске, які зіграють також сьогодні.

З наступного тижня Ястремська підніметься або на 25, або на 26 місце у світовій кваліфікації (залежатиме, чи вийде Ріске в фінал турніру). У будь-якому випадку, Даяна встановить новий для себе рекорд в рейтингу WTA.

Нагадаємо, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на турнір Kremlin Cup в столиці Росії, який пройде з 14 по 20 жовтня.