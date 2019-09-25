Ястремська вибила другу ракетку світу на шляху до чвертьфіналу в Ухані

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Українка обіграла Кароліну Плішкова на турнірі в Китаї

Друга ракетка України Даяна Ястремська обіграла імениту суперницю Кароліну Плішкову у третьому раунді турніру в китайському місті Ухань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка, яка третій тиждень поспіль оновлює особистий рекорд в рейтингу WTA, перемогла другу ракетку світу за годину і 6 хвилин, матч завершився з рахунком 6:1, 6:4. Для 19-річної українки це перша перемога над суперницею з топ-10 рейтингу.

It's a first Top win for @D_Yastremska!



She defeats Karolina Pliskova 6-1, 6-4 and moves on to the @wuhanopentennis quarterfinals pic.twitter.com/7k2cdXUTPB — WTA (@WTA) September 25, 2019

Плішкова за підсумками змагань в Ухані могла повернути собі звання першої ракетки світу, виступи вона краще чинного лідера Ешлі Барті.

В 1/4 фіналу українська тенісистка зіграє проти переможниці матчу Петра Квітова - Слоан Стівенс.

Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру слідом за першою ракеткою країни Еліною Світоліной, яка сьогодні обіграла росіянку Світлану Кузнєцову.

Нагадаємо, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на турнір Kremlin Cup в столиці Росії, який пройде з 14 по 20 жовтня.