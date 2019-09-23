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Ястремська третій тиждень поспіль оновлює особистий рекорд у рейтингу WTA

Новини » Спорт    23.09.2019 - 09:36
Ястремська третій тиждень поспіль оновлює особистий рекорд у рейтингу WTA
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Найбільшого прогресу серед українських тенісисток домоглася Марта Костюк

Українська тенісистка Даяна Ястремська продовжує оновлювати свій особистий рекорд в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список світової класифікації станом на 23 вересня.

Друга ракетка України у порівнянні з минулим тижнем ще на одну сходинку поліпшила своє становище і тепер займає 27 місце. Таким чином Ястремська третій тиждень поспіль оновлює свій особистий рекорд.

Найбільшого прогресу серед українок добилася Марта Костюк, яка дісталася до фіналу турніру серії ITF у Франції. Вона піднялася на 33 позиції. Для Костюк 182 позиція - це її найкращий результат з липня цього року.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, як і раніше, займає 3 позицію. У першій десятці змін не відбулося.

1. Ешлі Барті (Австралія)
2. Кароліна Плішкова (Чехія)
3. Еліна Світоліна (Україна)
4. Наомі Осака (Японія)
5. Бьянка Андрееску (Канада)
6. Сімона Халеп (Румунія)
7. Петра Квітова (Чехія)
8. Кікі Бертенс (Нідерланди)
9. Серена Вільямс (США)
10. Белінда Бенчіч (Швейцарія)
...
27 (+1). Даяна Ястремська (Україна)
68. Леся Цуренко (Україна)
77 (-5). Катерина Козлова (Україна)
142 (-3). Катерина Завацький (Україна)
177 (+3). Ангеліна Калініна (Україна)
182 (+33). Марта Костюк, (Україна)

Нагадаємо, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на турнір Kremlin Cup в столиці Росії, який пройде з 14 по 20 жовтня.

Світоліна стала третьою ракеткою світу У фіналі US Open перемогла 19-річна канадка
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