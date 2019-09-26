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Ястремская покидает турнир в Ухане после четвертьфинала

Новости » Спорт    26.09.2019 - 16:17
Ястремская покидает турнир в Ухане после четвертьфинала
Фото: Даяна Ястремская на US Open-2019 (wtatennis.com)

Украинка не сумела переиграть вторую подряд соперницу из первой десятки

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла седьмой ракетке мира Петре Квитовой и завершила выступления на турнире в китайском Ухане на стадии четвертьфинала. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч продолжался 1 час и 12 минут и завершился со счетом 2:6, 4:6.

19-летняя украинка провела свой пятый поединок против соперниц из топ-10 рейтинга. Накануне Ястремская оформила дебютную победу во встречах с теннисистками из первой десятки рейтинга WTA, обыграв вторую ракетку мира Каролину Плишкову.

В полуфинале чешская теннисистка сыграет с победительницей пары между первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и американкой Элиссон Риск, которые сыграют также сегодня.

Со следующей недели Ястремская поднимется на 25 место в мировой квалификации, если Элисон Риск не выйдет в финал. В любом случае, Даяна установит новый для себя рекорд в рейтинге WTA.

Напомним, Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены на турнир Kremlin Cup в столице России, который пройдет с 14 по 20 октября.

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