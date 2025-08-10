RU

Ястремская на нервах пробилась в третий круг "тысячника" в Цинциннати и может пересечься с Гофф

Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Третья ракетка Украины и 31-я в мире Даяна Ястремская начала борьбу на "тысячнике" в американском Цинциннати со второго круга. Где не без проблем одолела 102-ю в мире болгарку Викторию Томову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

WTA 1000. Цинциннати. 2-й круг

Даяна Ястремская (Украина) - Виктория Томова (Болгария) - 6:4, 2:6, 6:2

Напряженное начало и камбэк соперницы

В первой партии борьба была максимально равной. Теннисистки по очереди брали геймы и после восьмого счет был - 4:4. Но концовка осталась за Ястремской. Украинка уверенно выиграла свою подачу, а затем реализовала брейк-пойнт на приеме - 6:4.

Второй сет начался с двух взаимных брейков, однако впоследствии Томова сумела перехватить инициативу. Болгарка доминировала на задней линии и выиграла четыре гейма подряд - 2:6.

Победная развязка

В третьей, решающей партии Ястремская действовала агрессивнее и сразу сделала рывок из трех выигранных геймов подряд.

Несмотря на попытки Томовой вернуть интригу, украинка уверенно удерживала преимущество. Точку в матче поставил еще один брейк на подаче соперницы в восьмом гейме - 6:2.

Что дальше

Ястремская впервые в карьере вышла в третий круг турнира в Цинциннати. Там она встретится с победительницей матча между второй ракеткой мира Коко Гофф из США и китаянкой Синь Ю Ван.

В основе соревнования WTA 1000 в Цинциннати были заявлены четыре украинки.

Ранее Юлия Стародубцева в первом круге уступила французской квалифаерке Леолии Жанжан.

А Марта Костюк во втором раунде разгромила немку Татьяну Марию.

Элина Свитолина свой матч второго круга с двукратной чемпионкой "мэйджоров" сыграет в ночь на 11 августа.

ТеннисДаяна Ястремская