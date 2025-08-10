Ястремская на нервах пробилась в третий круг "тысячника" в Цинциннати и может пересечься с Гофф

WTA 1000. Цинциннати. 2-й круг

Даяна Ястремская (Украина) - Виктория Томова (Болгария) - 6:4, 2:6, 6:2

Напряженное начало и камбэк соперницы

В первой партии борьба была максимально равной. Теннисистки по очереди брали геймы и после восьмого счет был - 4:4. Но концовка осталась за Ястремской. Украинка уверенно выиграла свою подачу, а затем реализовала брейк-пойнт на приеме - 6:4.

Второй сет начался с двух взаимных брейков, однако впоследствии Томова сумела перехватить инициативу. Болгарка доминировала на задней линии и выиграла четыре гейма подряд - 2:6.

Победная развязка

В третьей, решающей партии Ястремская действовала агрессивнее и сразу сделала рывок из трех выигранных геймов подряд.

Несмотря на попытки Томовой вернуть интригу, украинка уверенно удерживала преимущество. Точку в матче поставил еще один брейк на подаче соперницы в восьмом гейме - 6:2.

Что дальше

Ястремская впервые в карьере вышла в третий круг турнира в Цинциннати. Там она встретится с победительницей матча между второй ракеткой мира Коко Гофф из США и китаянкой Синь Ю Ван.