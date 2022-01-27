Розстріл варти на "Південмаші". Всі подробиці трагедії в Дніпрі з 5 загиблими

Розстріл варти на "Південмаші" в Дніпрі стався близько 4 ранку 27 січня. В результаті стрілянини загинули п'ятеро людей - четверо нацгвардійців і цивільна.

Рябчук здався сам

Як повідомили у ДБР, Артем Рябчук, який розстріляв варту на "Південмаші", здався правоохоронцями сам. Він попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцезнаходження.

ДБР розслідує службову недбалість керівництва Нацгвардії

ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії у Дніпрі. Попередня кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Зокрема, директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що службові особи Головного управління Нацгвардії "в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів держвлади".

Зеленський відреагував на стрілянину у Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини трагедії. Правоохоронці мають проаналізувати мотиви стрілка. Крім того, Зеленський вимагає кадрових висновків в найближчий час.

Названо імена загиблих

У Нацгвардії назвали імена загиблих внаслідок стрілянини у Дніпрі:

старший лейтенант Олександр Буганов (НГУ);

молодший сержант Олександр Драган (НГУ);

старший солдат Артем Левківський (НГУ);

солдат Леонід Чернік (НГУ);

Віра Лебединець (контролер КПП, відомча воєнізована охорона).

Монастирський анонсував звільнення через стрілянину в Дніпрі

Як повідомив глава МВС, після вивчення умов і обставин, що призвели до трагедії в Дніпрі, будуть зроблені висновки, в тому числі кадрові.

"Нам потрібно провести ретельний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги і недоліки і що потрібно кардинально міняти", - додав він.

Стрілка затримали

Як повідомив глава МВС Денис Монастирський, Артем Рябчук вже затриманий і нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом.

Крім того, він додав, що буде створена комісія, яка встановить обставини, які могли призвести до таких дій Рябчука.

"Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї", - додав Монастирський.

Фото: затримання стрілка (facebook.com/moden.ua)

Як уточнили в облуправлінні поліції, озброєного Рябчука затримали сьогодні о 9:30 по вул.Крайній у Підгородньому.

"У поліцію надійшло більше десяти викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. При відпрацюванні одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця, який розстріляв п'ять осіб і ще п'ять поранив", - повідомили в поліції.

За фактом стрілянини відкрито справу

Як повідомили в Держбюро розслідувань, за фактом розстрілу нацгвардійців у Дніпрі порушено кримінальне провадження за п. 1 і п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (навмисне вбивство). Крім того, ДБР вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об'єкта відповідальними посадовими особами.

Що відомо про стрілку

В обов'язки Артема Рябчука входила охорона території заводу.

Екс-заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Рябчук був призовником строкової служби з Ізмаїла, виріс без батька.

"В першу чергу буде вивчатися питання чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі. А також те, як він проходив медичну комісію за висновками якої йому було надано право доступу до бойової зброї", - додав Геращенко.

Нацгвардієць розстріляв товаришів по службі в Дніпрі

Сьогодні о 03:40 на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" нацгвардієць при видачі зброї з невстановлених причин, розстріляв з автомата Калашникова караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого втік.

Як повідомляється, стрілок - солдат строкової служби Артем Рябчук 2001 року народження, родом він з Ізмаїла (Одеська область).

В результаті стрілянини загинули 5 осіб: четверо військовослужбовців і одна цивільна - співробітниця заводу "Південмаш". Ще п'ятеро людей постраждали.

Для пошуку стрілка в Дніпрі була оголошена поліцейська операція" Сирена", особовий склад підрозділів Нацполіції і Нацгвардії були підняті по тривозі.