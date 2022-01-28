ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розстріл караулу в Дніпрі. Суд арештував нацгвардійця

Новость на русском →
Дніпро, П'ятниця 28 січня 2022 23:19
Розстріл караулу в Дніпрі. Суд арештував нацгвардійця Фото: нацгвардійця Артема Рябчука арештували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю Національної гвардії Артему Рябчуку. Він вчора влаштував стрілянину на території підприємства "Південмаш" у Дніпрі, вбивши п'ятьох та поранивши ще стільки ж людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

Кіровський районний суд Дніпра вирішив відправити Артема Рябчука під варту без альтернативи внесення застави. Він перебуватиме під вартою до 27 березня 2022 року.

Сторона обвинувачення просила суд відправити Рябчука на гауптвахту, але суд вирішив, що нацгвардійця варто відправити в СІЗО.

Що сталося на "Південмаші"

Вчора рано вранці на території дніпровського підприємства "Південмаш" нацгвардієць розстріляв товаришів по службі і втік. Інцидент стався під час видачі зброї караулу. В результаті стрілянини загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро отримали поранення різної тяжкості.

Як заявили правоохоронці, стрілком був нацгвардієць Артем Рябчук. Через декілька годин його затримали поліцейські в іншому місті, які прибули після повідомлення від перехожого.

Рябчук отримав підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • 115 (умисне вбивство);
  • 408 (дезертирство)
  • 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовим зброї та боєприпасів).

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що нацгвардієць понесе найсуворішу відповідальність, яка передбачена законом.

Нагадаємо, про всі подробиці вчорашньої трагедії в Дніпрі ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, РБК-Україна розповідало, що могло стати причиною стрілянини на "Південмаші".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Нацгвардія Южмаш
NEWS
Розстріл караулу в Дніпрі. Суд арештував нацгвардійця
Розстріл караулу в Дніпрі. Суд арештував нацгвардійця
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники