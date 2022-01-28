Розстріл караулу в Дніпрі. Суд арештував нацгвардійця

Суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю Національної гвардії Артему Рябчуку. Він вчора влаштував стрілянину на території підприємства "Південмаш" у Дніпрі, вбивши п'ятьох та поранивши ще стільки ж людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

Кіровський районний суд Дніпра вирішив відправити Артема Рябчука під варту без альтернативи внесення застави. Він перебуватиме під вартою до 27 березня 2022 року.

Сторона обвинувачення просила суд відправити Рябчука на гауптвахту, але суд вирішив, що нацгвардійця варто відправити в СІЗО.

Що сталося на "Південмаші"

Вчора рано вранці на території дніпровського підприємства "Південмаш" нацгвардієць розстріляв товаришів по службі і втік. Інцидент стався під час видачі зброї караулу. В результаті стрілянини загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро отримали поранення різної тяжкості.

Як заявили правоохоронці, стрілком був нацгвардієць Артем Рябчук. Через декілька годин його затримали поліцейські в іншому місті, які прибули після повідомлення від перехожого.

Рябчук отримав підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

115 (умисне вбивство);

408 (дезертирство)

410 (викрадення, привласнення, вимагання військовим зброї та боєприпасів).

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що нацгвардієць понесе найсуворішу відповідальність, яка передбачена законом.