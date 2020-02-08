Стрілянина у Таїланді: нападника та заручників не виявили

Спецпідрозділи таїландської поліції не виявили військовослужбовця з заручниками у будівлі торгового центру Terminal 21, де сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FranceNews24.

За даними місцевої поліції, правоохоронці обстежили чотири поверхи будівлі торгового центру та евакуювали тисячі відвідувачів. Було відомо, що нападник разом з заручниками перебуває на 4 поверсі будівлі.

Однак у ході обстеження будівлі військовослужбовця та заручників не виявили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в торговому центрі таїландського Кората постраждала 31 людина. Відомо про щонайменше 20 загиблих в результаті нападу. Місцеві ЗМІ писали про початок спецоперації в будівлі торгового центру.

Як писало РБК-Україна, вдень 8 лютого у таїландському місті Корат озброєний військовослужбовець влаштував стрілянину в торговому центрі Terminal 21. Військовий застрелив свого командувача та двох солдатів, після чого вирушив до торгового центру та відкрив вогонь по відвідувачам.

Крім того, поліції вдалося встановити особу військовослужбовця, що влаштував стрілянину в торговому центрі в таїландському Кораті. Нападником виявився 32-річний військовослужбовець Джакрапант Томма.