У Таїланді військовослужбовець відкрив стрілянину по людям, є жертви

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини загинули щонайменше 12 осіб

У суботу, 8 січня, військовослужбовець влаштував стрілянину в місті Корат на північному сході Таїланду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express.

Як повідомляється, озброєний чоловік застрелив свого командувача і двох інших солдатів, а потім відкрив вогонь у торговельному центрі Terminal 21.

The incident is reported ongoing, video reports show a fire on scene caused by the assailant firing at gas canisters possibly behind the mall "terminal 21" in #Korat



It is also the alleged soldier of his own commander while trying to steal weapons earlier in the day pic.twitter.com/kqG1XiCFvQ — d-atis (@detresfa_) February 8, 2020

За даними видання The Mirror, в результаті стрілянини загинули не менше 12 осіб, багато поранених. Також військовослужбовець захопив 16 людей у заручники.

A video shows soldier identified as Sgt. Jakkrapanth Thomma firing an assault rifle into the traffic close to Terminal 21 shopping mall in Korat. He has shot dead at least 12 victims so far, police say. #กราดยิงโคราช



Story: https://t.co/1qWp0ylxf8 pic.twitter.com/kR8XNeXaHp — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

Нагадаємо, 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом.

Крім того, у Запоріжжі стріляли у власника одного з ресторанів. В Комунарському районі міста між відвідувачем і співробітником закладу виник конфлікт, в який втрутився власник і випровадив буйного гостя. Останній вирішив "провчити" власника закладу.