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У Таїланді військовослужбовець відкрив стрілянину по людям, є жертви

Новини » Надзвичайні події     08.02.2020 - 14:40
У Таїланді військовослужбовець відкрив стрілянину по людям, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини загинули щонайменше 12 осіб

У суботу, 8 січня, військовослужбовець влаштував стрілянину в місті Корат на північному сході Таїланду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express.

Як повідомляється, озброєний чоловік застрелив свого командувача і двох інших солдатів, а потім відкрив вогонь у торговельному центрі Terminal 21.

За даними видання The Mirror, в результаті стрілянини загинули не менше 12 осіб, багато поранених. Також військовослужбовець захопив 16 людей у заручники.

Нагадаємо, 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом.

Крім того, у Запоріжжі стріляли у власника одного з ресторанів. В Комунарському районі міста між відвідувачем і співробітником закладу виник конфлікт, в який втрутився власник і випровадив буйного гостя. Останній вирішив "провчити" власника закладу.

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