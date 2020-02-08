ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стрілянина у Таїланді: кількість жертв зросла, готується штурм

Новини » Надзвичайні події     08.02.2020 - 19:02
Стрілянина у Таїланді: кількість жертв зросла, готується штурм
Фото: стрілець в торговому центрі (скрін відео)

Стрілець досі утримує заручників

Кількість загиблих в результаті стрілянини в торговому центрі в Таїланді знову зросла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними міністра оборони Конгчипа Тантраваніта, в результаті стрілянини в торговому центрі Terminal 21 у місті Корат, яку влаштував озброєний військовослужбовець, загинули щонайменше 20 людей.

"Невідомо, скільки ще залишилося всередині", - додав він.

Наразі правоохоронці та солдати допомагають евакуювати відвідувачів з торгового центру. Свідки повідомляють про десятки людей, які вибігають з будівлі торгового центру.

Зазначається, що стрілець досі залишається у будівлі та продовжує утримувати заручників. Місцеві ЗМІ пишуть, що правоохоронці попросили телеканали припинити трансляції з Корату, адже невдовзі має початися штурм будівлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у таїландському місті Корат озброєний військовослужбовець влаштував стрілянину в торговому центрі Terminal 21. Було відомо, що в результаті стрілянини загинули щонайменше 17 людей та 21 було поранено. Також військовий застрелив свого командувача та двох солдатів.

Крім того, РБК-Україна писало, що правоохоронцям вдалося встановити особу військового, що влаштував стрілянину в торговому центрі Корату. Так, нападником виявився 32-річний військовослужбовець Джакрапант Томма. Солдат проходив службу на військовій базі Суратхампитхак.

Стрілянина в Таїланді: з торгового центру евакуюють поранених У Таїланді військовий відкрив стрілянину в ТЦ, є жертви та заручники
Новини України таиландСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся