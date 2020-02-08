Стрельба в Таиланде: нападающего и заложников не обнаружили

Спецподразделения таиландской полиции не обнаружили военнослужащего с заложниками в здании торгового центра Terminal 21, где произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FranceNews24.

По данным местной полиции, правоохранители обследовали четыре этажа здания торгового центра и эвакуировали тысячи посетителей. Было известно, что нападающий вместе с заложниками находится на 4 этаже здания.

Однако в ходе обследования здания военнослужащего и заложников не обнаружили.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в торговом центре таиландского Кората пострадал 31 человек. Известно о как минимум 20 погибших в результате нападения. Местные СМИ писали о начале спецоперации в здании торгового центра.

Как писало РБК-Украина, днем 8 февраля в таиландском городе Корат вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в торговом центре Terminal 21. Военный застрелил своего командующего и двух солдат, после чего отправился в торговый центр и открыл огонь по посетителям.

Кроме того, полиции удалось установить личность военнослужащего, устроившего стрельбу в торговом центре в таиландском Корате. Нападавшим оказался 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма.