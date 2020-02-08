ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Таїланді встановили особу військового, що влаштував стрілянину

Новини » Надзвичайні події     08.02.2020 - 17:48
У Таїланді встановили особу військового, що влаштував стрілянину
Фото: військовий, що влаштував стрілянину (twitter.com VJanagan)

Понад 20 людей отримали поранення

Таїландські правоохоронці встановили особу військовослужбовця, який влаштував стрілянину в торговому центрі Terminal 21 міста Корат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Як повідомляється, стрілянину в торговому центрі Кората влаштував 32-річний військовослужбовець Джакрапант Томма, який проходив службу на військовій базі Суратхампитхак.

Крім того, за даними американського агентства Reuters, в результаті стрілянини в Terminal 21 постраждала щонайменше 21 людина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті стрілянини в торговому центрі Terminal 21 в таїландському місті Корат зросла до 17. Військовослужбовець, що влаштував стрілянину, забарикадувався на четвертому поверсі будівлі та утримує там щонайменше 16 заручників.

РБК-Україна писало, що сьогодні у таїландському місті Корат сталася стрілянина в торговому центрі Terminal 21. Озброєний військовослужбовець увірвався на територію торгового центру та відкрив вогонь по відвідувачам. Перед цим військовий застрелив свого командувача та ще двох солдатів.

Крім того, місцеві ЗМІ писали про те, що з торгового центру евакуюють постраждалих в результаті стрілянини. Свідки трагедії опублікували в мережі відео, на якому зафіксовано евакуацію поранених. Однак кількість постраждалих була невідома.

У Полтаві дівчина застрелила працівника тіра Стрілянина в Мукачеві: Зеленського просять ввести в місто Нацгвардію
Новини України таиландСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся