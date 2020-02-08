У Таїланді встановили особу військового, що влаштував стрілянину

Фото: військовий, що влаштував стрілянину (twitter.com VJanagan)

Понад 20 людей отримали поранення

Таїландські правоохоронці встановили особу військовослужбовця, який влаштував стрілянину в торговому центрі Terminal 21 міста Корат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Як повідомляється, стрілянину в торговому центрі Кората влаштував 32-річний військовослужбовець Джакрапант Томма, який проходив службу на військовій базі Суратхампитхак.

Крім того, за даними американського агентства Reuters, в результаті стрілянини в Terminal 21 постраждала щонайменше 21 людина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті стрілянини в торговому центрі Terminal 21 в таїландському місті Корат зросла до 17. Військовослужбовець, що влаштував стрілянину, забарикадувався на четвертому поверсі будівлі та утримує там щонайменше 16 заручників.

РБК-Україна писало, що сьогодні у таїландському місті Корат сталася стрілянина в торговому центрі Terminal 21. Озброєний військовослужбовець увірвався на територію торгового центру та відкрив вогонь по відвідувачам. Перед цим військовий застрелив свого командувача та ще двох солдатів.

Крім того, місцеві ЗМІ писали про те, що з торгового центру евакуюють постраждалих в результаті стрілянини. Свідки трагедії опублікували в мережі відео, на якому зафіксовано евакуацію поранених. Однак кількість постраждалих була невідома.