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Стрельба в Таиланде: количество жертв возросло, готовится штурм

Новости » Происшествия     08.02.2020 - 19:02
Стрельба в Таиланде: количество жертв возросло, готовится штурм
Фото: стрелок в торговом центре (скрин видео)

Стрелок до сих пор удерживает заложников

Количество погибших в результате стрельбы в торговом центре в Таиланде снова выросло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным министра обороны Конгчипа Тантраванита, в результате стрельбы в торговом центре Terminal 21 в городе Корат, которую устроил вооруженный военнослужащий, погибли по меньшей мере 20 человек.

"Неизвестно, сколько еще осталось внутри", - добавил он.

Сейчас правоохранители и солдаты помогают эвакуировать посетителей из торгового центра. Свидетели сообщают о десятках людей, которые выбегают из здания торгового центра.

Отмечается, что стрелок до сих пор остается в здании и продолжает удерживать заложников. Местные СМИ пишут, что правоохранители попросили телеканалы прекратить трансляции из Кората, ведь скоро должен начаться штурм здания.

Напомним, ранее сообщалось, что в таиландском городе Корат вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в торговом центре Terminal 21. Было известно, что в результате стрельбы погибли по меньшей мере 17 человек и 21 был ранен. Также военный застрелил своего командира и двух солдат.

Кроме того, РБК-Украина писало, что правоохранителям удалось установить личность военного, устроившего стрельбу в торговом центре Кората. Так, нападавшим оказался 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма. Солдат проходил службу на военной базе Суратхампитхак.

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