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Кількість жертв стрілянини в Таїланді наблизилась до 20

Новини » Надзвичайні події     08.02.2020 - 16:27
Кількість жертв стрілянини в Таїланді наблизилась до 20
Фото: військовий, що влаштував стрілянину (twitter.com lattebbrook)

Декілька людей отримали поранення

Кількість жертв стрілянини в торговому центрі Terminal 21 в Таїланді наблизилася до 20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За даними таїландського Міністерства охорони здоров'я, жертвами стрілянини в місті Корат, яку влаштував військовослужбовець, стали щонайменше 17 людей. Також відомо, що декілька людей було поранено, однак точна кількість не відома.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що стрілець забарикадувався з заручниками на 4 поверсі торгового центру. Спецпідрозділи поліції поки не можуть почати штурм. На місце події привезли матір військового, щоб спробувати вмовити його здатися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з торгового центру Terminal 21 в таїландському місті Корат евакуюють поранених в результаті стрілянини, влаштованої військовослужбовцем. Поки немає точної інформації, скільки людей постраждали внаслідок події.

Як писало РБК-Україна, сьогодні у Таїланді сталася стрілянина на території торгового центру Terminal 21 в місті Корат. Військовослужбовець вбив свого командувача та ще двох солдатів, після чого відправився до торгового центру та відкрив вогонь по відвідувачам. Спочатку було відомо про 12 загиблих. Також стрілець взяв у заручники близько 20 осіб.

Крім того, 7 лютого в місті Мукачево сталася стрілянина. В результаті стрілянини поранення отримали 2 людини. Одним з постраждалих був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом.

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