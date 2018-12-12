При стрільбі у Страсбурзі загинули 4 людини

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Внаслідок стрілянини поранення отримали 11 осіб

В результаті стрілянини на різдвяному ярмарку в Страсбурзі (Франція) у вівторок ввечері загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

"Четверо загиблих і 11 поранених", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в даний момент йдуть пошуки стрілка, однак його особу вже встановлено.

Крім того, поліція заборонила людям переміщатися по місту і рекомендувала при можливості залишитися вдома.

За повідомленням Deutsche Welle, з будівлі Європарламенту нікого не випускають, вихід заблокований.

Журналіст DW у своєму Twitter повідомив, що частина центру Страсбурга евакуйована через стрілянину поруч з Різдвяним ярмарком.

dead and Four 11 injured after #Strasbourg shooting: https://t.co/8UtgM0PtRb — The Sun (@TheSun) December 11, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході стрільби на Різдвяному ярмарку у французькому Страсбурзі загинули дві людини.