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Нетаньяху закликав світове співтовариство разом боротися з антисемітизмом

Новини » Політика    28.10.2018 - 15:18
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху висловив співчуття у зв'язку з масовим розстрілом у синагозі в Піттсбурзі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на відкритті засідання уряду закликав світове співтовариство разом боротися з антисемітизмом після стрілянини в Піттсбурзі (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльський "9 канал".

Повідомляється, що засідання уряду Ізраїлю почалося з хвилини мовчання в пам'ять про жертви розстрілу в синагозі в Піттсбурзі.

"Я закликаю увесь світ об'єднатися в боротьбі з антисемітизмом. Сьогодні, на жаль, ми говоримо про США, де напередодні стався найбільший антисемітський злочин в історії країни, але також, звичайно, і про Західну Європу, де сьогодні йде важка боротьба проти проявів нових типів антисемітизму", - зазначив Нетаньяху.

Він також додав, що світове співтовариство має об'єднатися для боротьби з радикальним ісламізмом.

"Це починається з євреїв, але ніколи не закінчується на євреях", - підкреслив ізраїльський прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запропонував посилити заходи безпеки в американських храмах після стрілянини в Піттсбурзі.

За останніми даними, в результаті стрілянини в синагозі Древо Життя загинули не менше як 11 людей. Нападнику вже висунули звинувачення по 29 пунктам.

 

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Новини України НетаньяхуантисемітизмСтрільба
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