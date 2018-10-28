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Трамп запропонував посилити заходи безпеки в храмах після стрілянини в Піттсбурзі

Новини » Політика    28.10.2018 - 12:05
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

На думку Трампа, озброєна охорона могла б зупинити нападника

Президент США Дональд Трамп пропонує посилити заходи безпеки в американських храмах після стрілянини в синагозі в Піттсбурзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі CBS.

На думку Трампа, наявність збройного охоронця в синагозі могла б зупинити нападника.

"Можливо, ніхто б не загинув, окрім, мабуть, самого нападника...Мені не подобається про це думати, але, можливо, це одне з рішень. Людям потрібен захист", - зазначив він.

Нагадаємо, за останніми даними, в результаті стрілянини в Піттсбурзі загинули 11 людей. Арештованому стрілку Роберту Бауэрсу пред'явили звинувачення по 29 кримінальними статтями федерального законодавства США.

Масовий розстріл в синагозі Древо Життя стався 27 жовтня. За словами очевидців, нападник кричав "Всі євреї мають померти". На момент трагедії в будівлі могли перебувати до 100 осіб. У числі загиблих також значаться четверо поліцейських. За місяць до нападу, Бауерс розмістив фото, які демонструють результати його тренувань у стрільбі. За деякими даними, перед нападом він також публікував антисемітські пости.

 

Стало відомо, з якої зброї стріляли в синагозі
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампСтрільба
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