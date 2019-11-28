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В Іраку вбили 16 протестуючих після підпалу іранського консульства

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 12:57
В Іраку вбили 16 протестуючих після підпалу іранського консульства
Фото: підпал консульства (соцмережі)

Заворушення посилилися після підпалу

Медичні джерела повідомили, що іракські сили безпеки застрелили 16 протестуючих в південному місті Насірія, а також влада ввела комендантську годину в Наджафі після того, як демонстранти спалили там іранське консульство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Влада створили спільні військово-цивільні "кризові осередку", щоб спробувати зупинити заворушення, і командувач воєнізованими формуваннями пообіцяв застосувати силу, щоб зупинити будь-який напад на мусульманських релігійних авторитетів шиїтів.

Наголошується, що підпал консульства в Наджафі, південному священному місті, посилив насилля в Іраку після кількох тижнів масових демонстрацій, спрямованих на повалення уряду, яке вважається корумпованим і підтриманим Тегераном.

Нагадаємо, вночі Наджафі спалили консульство Ірану. Співробітники встигли втекти з будівлі буквально перед тим, як протестуючі туди увірвалися.

РБК-Україна писало, що 21 листопада повідомлялося, що в результаті стрілянини в Багдаді під час протестів загинули чотири людини і ще 48 отримали поранення.

Починаючи з 1 жовтня в ході акцій протесту в Іраку загинув 319 демонстрант. При цьому за даними комітету з прав людини при парламенті Іраку, ще 15 тис. людей отримали поранення. Так, протести охопили Басру, Ед-диванів, Кербелі, Васіт і Кіркук.

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