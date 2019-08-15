ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Лондоні біля будівлі МВС чоловік отримав ножове поранення

Новини » Надзвичайні події    15.08.2019 - 21:59
У Лондоні біля будівлі МВС чоловік отримав ножове поранення
Ілюстративне фото (twitter.com/emmavolney)

Поліція затримала зловмисника

У столиці Великобританії Лондоні біля будівлі Міністерства внутрішніх справ на чоловіка було скоєно напад з ножем, після чого жертва зайшла в приміщення відомства попросити про допомогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standard.

Екстрені служби прибули на Маршах-стріт у Вестмінстері в четвер вдень.

Джерела повідомили виданню, що чоловікові стали "завдавати удару або порізали" особа на вулиці біля будівлі МВС.

Жертва зайшла в приймальню Міністерства внутрішніх справ у пошуках допомоги після того, як її підрізали на вулиці, додали вони.

Після інциденту будівлю закрили, а державним службовцям наказали залишатися всередині або бути пильними, якщо їм потрібно вийти.

Поліція затримала зловмисника. Зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в найбільшому місті Австралії Сіднеї чоловік з мачете напав на перехожих і поранив щонайменше одну жінку. Інцидент стався 13 серпня поблизу готелю CBD близько 2 годин дня за місцевим часом. Чоловік, озброєний мачете, напав на жінку, завдавши їй кілька поранень.

Крім того, в липні в США невідомий з ножем скоїв напад на медичний центр. В результаті нападу кілька людей отримали ножові поранення.

У Канаді стався вибух, є постраждалі Гібралтар відпустить затриманий іранський танкер
Новини України ВеликобританияЛондонпроисшествие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся