У Лондоні біля будівлі МВС чоловік отримав ножове поранення

Ілюстративне фото (twitter.com/emmavolney)

Поліція затримала зловмисника

У столиці Великобританії Лондоні біля будівлі Міністерства внутрішніх справ на чоловіка було скоєно напад з ножем, після чого жертва зайшла в приміщення відомства попросити про допомогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standard.

Екстрені служби прибули на Маршах-стріт у Вестмінстері в четвер вдень.

Джерела повідомили виданню, що чоловікові стали "завдавати удару або порізали" особа на вулиці біля будівлі МВС.

Жертва зайшла в приймальню Міністерства внутрішніх справ у пошуках допомоги після того, як її підрізали на вулиці, додали вони.

Після інциденту будівлю закрили, а державним службовцям наказали залишатися всередині або бути пильними, якщо їм потрібно вийти.

Поліція затримала зловмисника. Зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в найбільшому місті Австралії Сіднеї чоловік з мачете напав на перехожих і поранив щонайменше одну жінку. Інцидент стався 13 серпня поблизу готелю CBD близько 2 годин дня за місцевим часом. Чоловік, озброєний мачете, напав на жінку, завдавши їй кілька поранень.

Крім того, в липні в США невідомий з ножем скоїв напад на медичний центр. В результаті нападу кілька людей отримали ножові поранення.