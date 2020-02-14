Стрілянина в Харкові: поліцейському оголосили підозру

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейського підозрюють у перевищенні службових повноважень

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило підозру поліцейському, який стріляв у Харкові по автомобілю, в результаті чого постраждала людина. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що поліцейському оголосили підозру за перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що вчора поліцейський влаштував стрілянину. Вночі в селі Хроли Харківської області екіпаж патрульної поліції намагався зупинити автомобіль Subaru, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Для зупинки поліцейський застосував зброю. Він тричі вистрілив в автомобіль. В результаті пасажир автомобіля отримав два проникаючі поранення в спину та поперек з розривом правої легені.

РБК-Україна писало, що сьогодні у Києві на вулиці Металістів сталась стрілянина у спортзалі, в результаті якої постраждала людина.

А декілька днів тому у столиці спецпризначенці на мосту Метро відкрили стрілянину по колесах автомобіля, щоби зупинити озброєного втікача.