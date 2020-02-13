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У Харкові поліцейський влаштував стрілянину

Новини » Надзвичайні події     13.02.2020 - 15:42
У Харкові поліцейський влаштував стрілянину
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини у Харкові постраждала людина

У Харкові патрульний стріляв в автомобіль для того, щоб його зупинити, в результаті чого водій отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Сьогодні вночі в селі Хроли Харківської області екіпаж патрульної поліції намагався зупинити автомобіль Subaru, водій якого порушив правила дорожнього руху, а на вимогу про зупинку не реагував. Поліцейський здійснив три постріли для зупинки автомобіля.

Згодом з’ясувалося, що водій автомобіля, який втікав від патрульних, доставив у лікарню пасажира з вогнепальним пораненням.

Інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Також Державне бюро розслідувань відкрило справу за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу Кримінального кодексу України.

Зазначимо, у прес-службі прокуратури Харківської області повідомили про затримання поліцейського, який стріляв. Затриманий командир однієї з рот Управління патрульної поліції у Харківській області.

"Працівника патрульної поліції, який застосував вогнепальну зброю, внаслідок чого було поранено громадянина, затримано у порядку статті 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому патрульному про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу і відсторонення його від посади.

Нагадаємо, в Києві вчора ввечері спецназівці на мосту Метро відкрили стрілянину по колесах автомобіля, щоб зупинити озброєного втікача.

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