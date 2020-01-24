Стрілянина в Німеччині: з'явилися нові подробиці

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Чоловік застрелив шістьох членів своєї сім'ї і сам викликав поліцію

Чоловік, якому 26 років, застрелив своїх батьків і чотирьох інших членів його сім'ї у німецькому селищі Рот-ам-Зеє (Німеччина) з напівавтоматичної зброї і сам викликав поліцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що чоловік має ліцензію на спортивну стрільбу. Зараз він перебуває в ув'язненні, і після прибуття адвоката його допитають.

"В будинку і за ним були знайдені шість мертвих людей, троє чоловіків у віці 36, 65 і 69 років і три жінки у віці 36, 56 та 62 років", - розповіли в поліції, додавши, що двоє із загиблих були його батьками.

Також правоохоронці повідомили, що двоє людей отримали поранення, один з яких залишається у критичному стані, а двом дітям у віці 12 і 14 років погрожували, але вони не постраждали фізично.

"Ми ще не знаємо мотив, але ми припускаємо, що це була сімейна драма, оскільки, як ми розуміємо, всі вони були пов'язані", - сказав начальник місцевої поліції Райнер Мюллер.

Нагадаємо, раніше в німецькому місті Гельзенкірхен поліцейський застрелив чоловіка, який погрожував йому ножем. Чоловік спочатку вдарив невідомим предметом по патрульній машині, припаркованій перед поліцейським відділком, після чого з ножем у піднятій руці підійшов до поліцейських.

Також РБК-Україна писало, що в берлінській приватній клініці вбили сина колишнього президента Німеччини Фріца фон Вайцзекера, який читав там лекції. Під час лекції чоловік накинувся на лектора з ножем та наніс йому ножові поранення.