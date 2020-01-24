Стрельба в Германии: появились новые подробности

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Мужчина застрелил шестерых членов своей семьи и сам вызвал полицию

Мужчина, которому 26 лет, застрелил своих родителей и четырех других членов его семьи в немецком поселке Рот-ам-Зее (Германия) из полуавтоматического оружия и сам вызвал полицию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что мужчина имеет лицензию на спортивную стрельбу. Сейчас он находится в заключении, и после прибытия адвоката его допросят.

"В доме и за ним были найдены шесть мертвых людей, трое мужчин в возрасте 36, 65 и 69 лет и три женщины в возрасте 36, 56 и 62 лет", - рассказали в полиции, добавив, что двое из погибших были его родителями.

Также правоохранители сообщили, что двое человек получили ранения, один из которых остается в критическом состоянии, а двум детям в возрасте 12 и 14 лет угрожали, но они не пострадали физически.

"Мы еще не знаем мотив, но мы предполагаем, что это была семейная драма, поскольку, как мы понимаем, все они были связаны", - сказал начальник местной полиции Райнер Мюллер.

Напомним, ранее в немецком городе Гельзенкирхен полицейский застрелил мужчину, который угрожал ему ножом. Мужчина сначала ударил неизвестным предметом по патрульной машине, припаркованной перед полицейским отделением, после чего с ножом в поднятой руке подошел к полицейским.

Также РБК-Украина писало, что в берлинской частной клинике убили сына бывшего президента Германии Фрица фон Вайцзекера, который читал там лекцию. Во время лекции мужчина набросился на лектора с ножом и нанес ему ножевые ранения.