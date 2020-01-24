Названі причини стрілянини в Німеччині, в якій загинули 6 людей

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Найімовірніше, перестрілка сталася через сімейний конфлікт

Стрілянина в німецькому селищі Рот-ам-Зеє, в результаті якої загинуло 6 осіб, виникла через сімейний конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Поліція ще офіційно не підтвердила цю інформацію, але деталі стрілянини опублікувало видання.

"Постріли пролунали близько 12:45 в п'ятницю в гостьовому будинку Deutscher Kaiser. Як стверджує газета, тіла жертв і постраждалих лежали як на вулиці, так і всередині будівлі, коли прибула поліція. Стріляв виявився 1983 року народження. Він - громадянин Німеччини. Кількість поранених поки точно не відомо", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала стрілка.

Нагадаємо, раніше в німецькому місті Гельзенкірхен поліцейський застрелив чоловіка, який кинувся на нього з ножем. Чоловік спочатку вдарив якимось предметом по патрульній машині, припаркованій перед поліцейським відділком, після чого з ножем у піднятій руці підійшов до поліцейських.

Також РБК-Україна писало, що в берлінській приватній клініці вбили сина колишнього президента Німеччини Фріца фон Вайцзекера, який читав там лекції. Під час лекції чоловік накинувся на лектора з ножем та наніс йому ножові поранення.