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Стратегия принуждения. Ермак объяснил почему Россия прибегает к массированным ударам

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия наносит массированные ракетные удары по Украине, чтобы заставить Киев согласиться на переговоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Выступая в мероприятии The Cipher Brief, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в массированных ракетных ударах не было никакого военного смысла, поскольку наши воины продолжат освобождать территории. В то же время Россия пыталась повлечь за собой гуманитарную катастрофу, чтобы спровоцировать очередную волну миграции и психологически сломать украинцев.

"То, что они сейчас делают - это стратегия принуждения к переговорам на российских условиях. Мы не подчинимся, потому что от нашей победы зависит существование Украины как государства", - заявил Ермак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал США признать Россию государством-спонсором терроризма, а другие страны - признать Россию террористическим государством.

Сегодня, 10 октября, Москва прибегла к самому масштабному ракетному удару по Украине. В результате ударов погибли по меньшей мере 11 человек, более 80 получили ранения.

По словам премьера Дениса Шмыгаля десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве. На их восстановление необходимы несколько дней.

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Российская Федерация