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Зеленський про Кримську платформу: ми об'єднуємо світ, щоб повернути Україні українське

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 12:19
Зеленський про Кримську платформу: ми об'єднуємо світ, щоб повернути Україні українське Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна вперше за сім років анексії Криму підготувала Стратегію деокупації та реінтеграції півострова. За його словами, Кримська платформа об'єднує світ, щоб повернути Україні українське.

Про це Зеленський написав у Twitter.

Він зазначив, що Крим - це Україна.

"Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум в Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримського платформи, щоб повернути Україні українське", - написав президент.

Нагадаємо, минулого тижня Рада національної безпеки і оборони затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Як зазначив секретар РНБО Олексій Данилов, даний документ буде відкритим для громадськості.

Також РБК-Україна писало, що раніше Зеленський порадив забути, що Україна забуде про окупований Росією Крим.

Зазначимо, на цей рік заплановано перший міжнародний саміт Кримської платформи. Він запланований на серпень. Як заявили в Міністерстві закордонних справ, ця платформа буде зосереджена на п'яти напрямках роботи.

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