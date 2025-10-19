Стратегический газовый объект РФ в Оренбурге под ударом дронов: подробности инцидента

"Беспилотники ВСУ совершили попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газового завода", - написал российский губернатор.

По словам чиновника, в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий инцидента, уточнение масштаба повреждений и оценка влияния на производственный процесс завода.

По состоянию на утро 19 октября известно, что пострадавших среди персонала нет, однако оперативная ситуация остается напряженной.

Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших стратегических объектов российской газовой инфраструктуры.

Завод специализируется на промышленной подготовке и переработке природного газа.

Основные продукты:

очищенный природный газ;

стабильный газовый конденсат;

сера;

сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан - LPG);

этан.

Кроме того, на базе предприятия работает гелиевое производство, обеспечивающее часть потребностей России в этом стратегическом ресурсе.

Проектная мощность завода составляет до 45 миллиардов кубометров газа в год, а первичные поставки осуществляются с Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения - одного из крупнейших в Европе.

Кроме того, завод интегрирован в международный проект KazRosGaz (Россия + Казахстан), который перерабатывает газ с казахстанского месторождения Карачаганак.

Стоит отметить, что на работу предприятия значительно влияют санкции ЕС, в частности в части экспорта LPG (пропана и бутана), что затрудняет поставки на международные рынки. Атака беспилотников на такой стратегический объект подчеркивает его критическое значение для энергетической инфраструктуры региона и страны в целом.