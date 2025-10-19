Стратегический газовый объект РФ в Оренбурге под ударом дронов: подробности инцидента

В ночь на 19 октября беспилотники атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ, вызвав возгорание цеха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Оренбургской области России Евгения Солнцева в соцсетях.
"Беспилотники ВСУ совершили попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газового завода", - написал российский губернатор.
По словам чиновника, в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий инцидента, уточнение масштаба повреждений и оценка влияния на производственный процесс завода.
По состоянию на утро 19 октября известно, что пострадавших среди персонала нет, однако оперативная ситуация остается напряженной.
Завод специализируется на промышленной подготовке и переработке природного газа.
Основные продукты:
Кроме того, на базе предприятия работает гелиевое производство, обеспечивающее часть потребностей России в этом стратегическом ресурсе.
Проектная мощность завода составляет до 45 миллиардов кубометров газа в год, а первичные поставки осуществляются с Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения - одного из крупнейших в Европе.
Кроме того, завод интегрирован в международный проект KazRosGaz (Россия + Казахстан), который перерабатывает газ с казахстанского месторождения Карачаганак.
Стоит отметить, что на работу предприятия значительно влияют санкции ЕС, в частности в части экспорта LPG (пропана и бутана), что затрудняет поставки на международные рынки. Атака беспилотников на такой стратегический объект подчеркивает его критическое значение для энергетической инфраструктуры региона и страны в целом.
Напомним, в ночь на 13 октября украинские дроны ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, которые работают на войну против Украины. Речь идет о нефтяном терминале в Феодосии и подстанции врага.
Также сообщалось о первом ударе по нефтяному терминалу в Феодосии, что Генштаб также подтвердил 6 октября. Тогда возник пожар, который не могли погасить несколько дней.