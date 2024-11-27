Стратегическая цель. Зеленский уверен, что за пять лет Украина станет членом ЕС через пять лет

Украина сможет присоединиться к Европейскому союзу во время работы нового состава Еврокомиссии. Его мандат продлится пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в X (Twitter).

Глава государства приветствовал утверждение Европейским парламентом нового состава Еврокомиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский пожелал новому составу Еврокомиссии успеха в укреплении объединенной Европы и усилении роли ЕС как глобального лидера. Президент надеется на продолжение сотрудничества по ключевым вопросам вступления Украины в ЕС.

Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что Украине удастся присоединиться к Евросоюзу в течение пяти лет во время работы новой коллегии Еврокомиссии.

"Уверены, что во время работы этого состава Европейской комиссии Украина достигнет своей стратегической цели - членства в Европейском Союзе", - подчеркнул украинский президент.