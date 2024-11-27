Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европарламент в X(Twitter).

"Сегодня Европейский парламент проголосовал за новую коллегию комиссаров, которая будет предлагать политику ЕС на следующие пять лет", - говорится в сообщении.

За новый состав Еврокомиссии проголосовали 370 депутатов, против - 282, еще 36 европейских депутатов воздержались.

Новая коллегия Еврокомиссии начнет работу с 1 декабря.

Напомним, каждая из стран-членов ЕС выдвигает по одному еврокомиссару в состав Еврокомиссии. Исключением является Германия, поскольку эту страну представляет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кандидатуру фон дер Ляйен на этот пост поддержал Европейский совет и утвердил Европарламент в июле этого года после выборов.

Фото: новый состав Еврокомиссии (x.com/vonderleyen)