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У Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ

Новини » Політика    08.04.2019 - 09:09
У Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ
Фото: ПАРЄ (assembly.coe.int)

ПАРЄ розгляне бюджетну кризу через відсутність внесків Росії

У Страсбурзі (Франція) сьогодні, 8 квітня, стартує весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПАРЄ.

Згідно порядку денного, серед головних питань делегати обговорять бюджетну кризу в Раді Європи, яка виникла через несплату внесків Росією. Планується, що в кінці травня з цього приводу розглянуть питання про позбавлення Росії репрезентативних прав у організації.

Крім того, планується, що на весняній сесії з річним звітом виступить комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович. Також очікується участь генерального секретаря РЄ Турбйорна Ягланда.

ПАРЄ також обговорить нові загрози у боротьбі з організованою злочинністю та відмиванням грошей, а також прийме позицію щодо створення нового механізму ЄС з підтримки демократії, верховенства права і основоположних свобод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна звернулася до ПАРЄ через масові затримання в Криму.

Відзначимо, в січні президент АСЕ Ліліан Морі Паск'є заявила, що Росія зобов'язана сплатити борг до бюджету Ради Європи.

 

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