РФ незалежно від подальшого членства має сплатити борг Раді Європи, - президент ПАРЄ

Фото: Ліліан Морі Паск'є (flickr.com pa)

Навіть якщо Росія вийде з РЄ, борг країни перед організацією усе одно залишиться

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є заявила, що Росія зобов'язана сплатити борг до бюджету Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Паск'є підкреслила, що борг має бути сплачено незалежно від подальшого рішення щодо продовження членства або виходу з РЄ.

"Росія має борг перед Радою Європи. Якщо вона залишить організацію, то борг все одно існуватиме. Адже нині держава є повноправним членом", - заявила президент ПАРЄ.

Зазначимо, після позбавлення делегації РФ права голосу в ПАРЄ навесні 2014 року у відповідь на окупацію Криму та агресію на Донбасі держава з червня 2017 року перестала платити членські внески до бюджету РЄ.

При цьому на початок 2019 року цей борг оцінюється у близько 60 млн євро. Загалом частка внеску РФ становить 11% від обсягу річного бюджету РЄ (близько 30 млн євро).

Слід також зазначити, що за статутом Ради Європи, якщо до червня РФ не відновить виконання своїх фінансових зобов'язань, то державу можуть позбавити репрезентативних прав в організації.

Нагадаємо, раніше генсек РЄ Турбйорн Ягланд заявив, що позбавлення російської делегації голосу не поліпшило становища з правами людини в Росії, не привело до повернення Криму, проте стало причиною кризи в Раді Європи.

Як писало РБК-Україна раніше, російська Держдума 17 січня прийняла рішення не направляти російську делегацію у ПАРЄ в 2019 році.

Додамо, у жовтні минулого року Ягланд заявив, що Росії не буде в ПАРЄ в 2019 році.