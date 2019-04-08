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В Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ

Новости » Политика    08.04.2019 - 09:09
В Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ
Фото: ПАСЕ (assembly.coe.int)

ПАСЕ рассмотрит бюджетный кризис из-за отсутствия взносов России

В Страсбурге (Франция) сегодня, 8 апреля, стартует весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Согласно повестке дня, среди главных вопросов делегаты обсудят бюджетный кризис в Совете Европы, который возник из-за неуплаты Россией взносов. Планируется, что в конце мая по этому поводу рассмотрят вопрос о лишении России репрезентативных прав в организации.

Кроме того, планируется, что на весенней сессии с годовым отчетом выступит комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Также ожидается участие генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда.

ПАСЕ также обсудит новые угрозы в борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег, а также примет позицию относительно создания нового механизма ЕС по поддержке демократии, верховенства права и основополагающих свобод.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина обратилась к ПАСЕ из-за массовых задержаний в Крыму.

Отметим, в январе президент АСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что Россия обязана уплатить долг в бюджет Совета Европы.

 

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