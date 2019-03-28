Україна звернулась до ПАРЄ через масові затримання в Криму

Фото: Ліліан Марі Паск'є (coe.int)

Україна вимагає не відновлювати російську делегацію в ПАРЄ через незаконні затримання в Криму

Україна в ПАРЄ звернулася до генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда та президента ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є через нові затримання Криму. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова української постійної делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв.

Ар'єв зазначає, що Україна вимагає не відновлювати російську делегацію в ПАРЄ через незаконні затримання в Криму.

"Ми просимо очільників Ради Європи використати наявні в організації механізми для захисту прав корінного населення півострова та вимагаємо зупинити всі спроби безумовного відновлення російської делегації в ПАРЄ через продовження порушення Росією верховенства права і прав людини, які має відстоювати, передусім, Рада Європи згідно статутних завдань. Аналогічне звернення направлене комісару РЄ з прав людини Дуні Міятович", - зазначив він.

Нагадаємо, ФСБ затримала вже 23 кримських татар. Дев'ятьох з них "суд" у Криму вже арештував.

Зазначимо, що через репресії в Криму Україна вже звернулась до ООН, Ради Європи, Британії та ЄС. В ЄС відреагували і закликали РФ звільнити кримських татар.

РБК-Україна писало, що Посольство США в Україні висловило стурбованість проведеними Росією обшуками і затриманнями в Криму. Також в Євросоюзі закликали Росію припинити самовільні обшуки приватної власності, що належить кримським татарам.